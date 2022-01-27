Torbacı operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmaları sonucu İzmit ve Gebze İlçesinde düzenlenen 3 farklı operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 23,60 gram Metamfetamin, 8 gram Sentetik Kannabinoid, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yapmak iddiası ile adli merciilere sevk edilen A.E. H.A. R.A. Y.P. ve B.A. tutuklanarak cezaevine kondu.