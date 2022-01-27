Trabzon’da genç kadın kurusıkı silahla komşusuna ateş açtı!

Komşu, olay yerinden kaçarken kadının ateş açtığı silahın kurusıkı olduğu bildirildi. İlk etapta olayda kurusıkı silah kullanıldığı bilinmediği için polisin hastanelerde yaralı kişiyi aradığı öğrenildi. Genç kadın polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde 7 yıl önce eşini kaybeden Fatmanur Ö,(33) isimli genç kadın komşusu olduğu öğrenilen Süleyman U,isimli kişiyi önceki gece kahveden çıkarken gördü. Bunun üzerine çantasından silahını çıkaran Fatmanur Ö, kahveden çıkan Süleyman U,'ya "Kocam öldükten sonra karı - koca benim adımı çıkarmaya çalışıyorsunuz" diyerek kuru sıkı tabancasıyla uzaktan 5 el ateş etti. Silahın patlaması üzerine Süleyman U, olay yerinden kaçtı.



POLİS HASTANEDE YARALI ARADI



Mahallesinden gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesiyle genç adamın olay yerinden bir araçla kaçtığını ve yaralı olma ihtimaline karşı hastanelerde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri Fatmanur Ö,(33) isimli kadını gözaltına aldı. Fatmanur Ö. (33) hakkında adli işlem başlatıldı





'APARTMAN YAKMA' İDDİASI



Emniyet Müdürlüğüne getirilen Fatmanur Ö'nün olayda kullandığı silahın kuru sıkı olduğunu ve havaya korkutmak amaçlı olarak ateş ettiğini itiraf etti. Öte yandan aile ile kadın arasında ise daha önceden de belli tartışmalar yaşandığı, bu nedenle ailenin, kadın hakkında bir kaç kez şikayette bulunduğu öğrenildi. Fatmanur Ö'nün silahıyla ateş ettiği Süleyman U,'nun kendisine ve ailesine de 2 aylık koruma kararı çıktığı ifade edildi. Arada oluşan husumetin ise 'Apartman yakma' iddiası nedeniyle çıktığı da iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.