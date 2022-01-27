Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji eğitimi

TÜRKiYE
'NiN nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Çin
'de yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 19 Şubat olarak belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Çin arasında 2012'de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Çin'e öğrenci gönderim programları devam ediyor. Yaklaşık 4 yıldır süren ve EUAS International ICC
koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında, Çin'deki Harbin Mühendislik Üniversitesi
'nde 5 öğrenci "Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi" alanında yüksek lisans yapmaya hak kazanacak. Program, gelecekte Türkiye'nin nükleer enerji alanında söz sahibi olacak isimlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu program kapsamında öğrencilerin, hepsi İngilizce olmak kaydıyla PDF formatında özgeçmişini, yine PDF formatında ve onaylı lisans not dökümünü, niyet mektubunu ve İngilizce bilgisini gösteren dil belgelerini icc-human-capital@ enerji@gov.tr adresine göndermesi gerekiyor. ANKARA