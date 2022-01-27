Türkiye Uzay Ajansı’ndan karalama haberlere yanıt

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Başkanlık Müşavirliği görevine getirilen İlyas Haliloğlu hakkında çıkan haberlere cevap verdi.
"KASAIT İFADELERE YER VERİLDİ"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı medya organlarında yer alan İlyas Haliloğlu'nun TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine ilişkin haberlerde kasıtlı ifadelere yer verildiğine şahit oldum.
TUA, uzay çalışmalarının yanında bir devlet kurumu olarak idari ve bürokratik işlerin de yürütüldüğü bir kurumdur. İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir. Ayrıca atama, haberlerde yansıtılmaya çalışıldığı gibi açıktan ve istisnai bir atama değil, kurumlar arası nakil yoluyla yapılan bir görevlendirmedir. İdari bir görev üzerinden kurumumuzu yıpratmaya çalışan art niyetli yayınları kamuoyunun takdirine sunuyoruz."