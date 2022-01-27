Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren ilk tren yola çıktı

Ankara Tren Garı'nda düzenlene törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve yetkililer katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, iyiliklerin sınır tanımadığını ve bereketinin katlanarak devam ettiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, iyiliğe ihtiyaç olan bütün mazlumların yanında olduğunu her zaman ispatlamıştır. Bugün göndereceğimiz 2 trenimiz 46 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. İnşallah birazdan harekete başlayacak ve 4 bin 168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden 16 gün içinde Afganistan'a ulaşacak. Bu iyilik trenleri, her zaman devam edecek" dedi.

'KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Bakan Soylu ise "Bizim orada, 'huzuru gerçekleştireceğim' diyerek, oradan nasıl kaçacağını bilemeyenlerin yüzüstü bıraktığı ve esas itibarıyla da 'ne olursa olsunlar' diye kaderlerine terk etmeye çalışılan kardeşlerimizi yalnız bırakmamız mümkün değildir. Kim ne derse desin; batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Onlar her meseleyi kendilerini korumak adına yapıyorlar. Bu tren ilk sefer olarak başlıyor. Öğleden sonra 2'nci sefer de olacak ve bu tren devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği Türkiye'ye başka bir anlam daha kazandırmıştır; son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz ve milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin, Avrupa bizden daha zengin. Ama gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplam 46 vagondan oluşan ve 748 ton gıda, sağlık, giyim, battaniye ve hijyen malzeme taşıyan trenlerden ilki Afganistan'a uğurlandı.

