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Giriş Tarihi: 27.1.2022 13:29

Uşak’ta tekstil fabrikası yangını

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uşak’ta tekstil fabrikası yangını

Uşak’ta bir tekstil fabrikasının harmanlama bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'ne bağlı 5. İplik Sokak'ta bulunan bir fabrikada yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tekstil fabrikasının harmanlama bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören fabrika çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine tekstil fabrikasına sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu herhangi bir yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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Uşak’ta tekstil fabrikası yangını
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