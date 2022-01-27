Yılın ilk leyleği geldi

Aydın Söke'ye bağlı Gölbent Mahallesi'ne iklim değişikliğine göre geldikleri aylarda farklılıklar gösteren leylekler, ilk kez Ocak ayında gelmeye başladı. 2017 yılında 7 Mart, 2018 yılında 5 Mart, 2019 yılında 14 Şubat, 2020 yılında 5 Şubat, 2021 yılında 3 Şubat'ta gelen ilk leylek, bu yıl 8 gün önce gelerek 27 Ocak'ta Gölbent'e ulaştı.

Gölbent Mahallesinden Gülseren İbi, sabah yuvasında dinlenirken görülen leylek için, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bilgi verdi.

EKODOSD'un geleneksel olarak yıllardır devam ettirdiği leyleği ilk görene 1 çuval un kampanyasında, bu yıl unu Gülseren İbi kazanmış oldu. EKODOSD'dan yapılan açıklamada, "EKODOSD'un geleneksel olarak yıllardır devam ettirdiği leyleği ilk görene 1 çuval un kampanyasında, bu yıl unu Gülseren İbi kazanmış oldu. Köyün küçük doğacısı Enes Yelmer tarafından Şubat ayından itibaren gözlem yapılarak ilk gelen leyleğin müjdesi veriliyordu. Ancak bu yıl leyleği ilk gören Gülseren İbi oldu. Bu durum küçük Enes'i biraz üzecek." ifadelerine yer verildi.

Gölbent Mahallesi'nin etrafında leyleklerin beslenmesi için sulak alanların olduğu ifade edilen açıklamada, "Afrika'dan uzun yollar katederek yorgun ve bitkin şekilde Anadolu'ya giren leyleğin bölgemizde her yıl Gölbent'i seçmesinin nedeni, köyün etrafında beslenmesi için çok önemli olan sulak alanlarla çevrili olmasıdır. Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek gibi kuşların da korunmasını sağlayacaktır. Doğal denge için çok önemli türlerden biri olan leylekler, tarım zararlılarını azaltması bakımından çiftçilerin yakın dostudur. Özellikle besin grubu içinde birçok tarım zararlısını tüketen Leylekler, bu sayede zirai ilaçların kullanılmasını da azaltacaktır. Yeni gelen leylek bir süre dinlenip, beslenmesini sağlayacak ve daha sonra yuva tamiratlarını başlayıp, kendine eş olarak gelecek leyleği bekleyecektir" denildi.