Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler kurtarıldı. Bodrum açıklarında küçük bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik
ekipleri gönderildi. Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan
unsurlarınca Türk karasularına geri itilen aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.