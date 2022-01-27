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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler kurtarıldı. Bodrum açıklarında küçük bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
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