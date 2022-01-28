40 milyonluk yatırım görkemli törenle açıldı

Açılışta konuşan Başkan Yüce, "Bölgedeki trafik meselesini çözdük, sürücülerimizin yakıttan ve zamandan tasarruf etmelerini sağladık. 3 ilçemizi birbirine bağlayan proje şehrimize hayırlı olsun" derken, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Hangi alana bakarsanız bakın Türkiye önemli, güçlü adımlar atıyor, hedeflerine doğru yürüyüşünü sürdürüyor. İnşallah Sakarya da ülkemizin yürüyüşünde en önemli şehirlerden biri olacaktır" dedi.

Sakarya SGK Köprülü Kavşak projesinin hayırlı olmasını dileyen, açılışa katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Sasarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "SGK Köprülü Kavşağı ile bölgedeki trafik meselesini çözmek; yakıttan ve zamandan tasarruf etmek için şehrimizin girişinde üç merkez ilçemizi birbirine bağlayacak bir köprülü kavşak projesini hayata geçirdik. 22 metre eninde 33 metre açıklıkta olan proje kapsamında tüm gereklilikleri de tamamladık. Ayrıca hâlihazırda çalışmaları devam eden Acil Durum Hastanesine alternatif bir güzergâh oluşturuyoruz. Duble olarak yapacağımız yeni alternatif güzergâh ile hemşerilerimiz kolaylıkla hastaneye ulaşabilecekler" dedi.

Çalışma anlayışları vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik olduğunu ifade eden Başkan Yüce, "Projelerimizi, çalışmalarımızı, bu prensibe uygun olarak hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bir diğer prensibimiz ise hemşehrilerimizin gelir düzeyine artırmaya yönelik çalışmalar oldu. Özellikle katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesine uygun ortam sağlamak için tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere salep ve safran gibi ürünlere uygun toprak şartlarının sağlanması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz, deneme ekimleri yapıyoruz. Bunun yanında ülkemizde yeni olan Sözleşmeli Üretim Modelinin şehrimizde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz 6 farklı Kadın Kooperatifi ile kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz."

Göreve başladıkları günden bu yana planladıkları 100 projenin 72'sini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Yüce, "28 projemizde ise çalışmalar devam etmektedir. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrimize vizyon katacak, uzun vadeli projeler ve kısa vadede en iyi performansı alabileceğimiz çalışmalar gerçekleştirdik. 2 buçuk yıllık dönem içinde 810 kilometreye tekabül eden 1 milyon 132 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Diğer yandan uzun yıllar şehrimize ve hemşerilerimize fayda sağlamak adına Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Yanık Fidan Üretim Merkezi gibi projelerimizi hayata geçirdik. Yaptığımız çalışmaların ve yürüttüğümüz projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yürüyüşüne en büyük katkıyı verecek olan şehirlerden birinin de Sakarya olacağını ifade ederek, "Ekrem Yüce, hizmetleriyle bir belediyecilik nasıl yapılır bizlere en güzel şekilde gösteriyor. Gündüz gece yaptığı çalışmalarla açılışlara yetişemiyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Sakarya'nın en önemli özelliği birlik beraberliği ve kadirşinaslığıdır. Potansiyeli çok yüksek bir şehirdir. Ülkemizin büyük bir yürüyüşü, dünyada daha iyi noktalara ulaşma hedefi var. İnşallah Sakaryamız bu büyük yürüyüşe desteğini her geçen gün artırarak devam edecektir. Bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyor ve vatandaşlarımızın güle güle kullanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sakarya SGK Köprülü Kavşak projesinin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz içerisinde geçtiği süreçte önemli bir ivme yakaladı. Bölgede güçlü bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha 15 sene önce piyade tüfeğini dışardan almak zorunda kalan Türkiye şimdi savunma sanayiinde yüzde 75 yerlileşti. Türkiye'nin yerli arabasını dünyaya tanıttı. Üniversite öğrencilerimiz cep haberleşme uydusunu uzaya fırlattı. Hangi alana bakarsanız bakın Türkiye önemli, güçlü adımlar atıyor. Büyük, güçlü Türkiye hedefine doğru yürüyüşünü sürdürüyor. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Prof. Dr. Kurtulmuş, "Bugün Türkiye'nin engellenmeye çalışması tesadüf değildir. Engellemeye çalışanlar olur ama biz bunlara aldırış etmeden devlet millet ele ele büyük hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Bunun en önemli şartlarından biri de şehirlerimizin güçlü olmasıdır. İşte Sakarya böyle şehirlerimizden birisidir. Başından itibaren yanımızda olan Sakaryalılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sakarya her alanda gelişimini hızla sürdürüyor. Sanayi, tarım, turizm ve birçok alanda öncü şehirdir. Bizim daha fazla üretmekten daha fazla çalışmaktan başka bir yolumuz yok. Türkiye'yi geri götürmek isteyenlere fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. İl Müftüsü Hasan Başiş'in duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Şehrin ulaşım geleceği için çok önemli bir yere sahip olan proje Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerini birbirine bağlıyor. 22 metre eni, 33 metre açıklığa sahip Sakarya SGK Köprülü Kavşağı ile bölgede ulaşımlar kesintisiz olarak sağlanıyor.