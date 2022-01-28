Açık cezaevi izinleri uzatıldı

5. Yargı Paketi kapsamında uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmaması nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

CTE tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile 'COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."