Aile meclisinden karar çıktı! Töre cinayetine kurban gitti

Kartal, Gümüşpınar mahallesi, Kocayemiş sokak üzerinde iki gün önce meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah saat 10:00 kayınpeder Galip Gülistan polisi arayıp adlı kişi gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura Gülistan'ın cesedi ile karşılaşırken, şüpheli Galip Gülistan'ı gözaltına almışlardı.
TÖRE CİNAYETİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın Töre cinayeti olduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Safura Gülistan'ın iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu." şeklinde konuşmaları üzerine polisin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
AİLE MECLİSİ TOPLANMIŞ
Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iddialara göre Gülistan ailesinin Safura Gülistan'ın eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda Safura Gülistan'ın eşinin olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip G. tarafından başına iki el edilerek öldürüldüğü belirlendi.
ALDATMA DEDİKODUSU
Polis soruşturmasında aldatma dedikoduları yüzünden Safura Gülistan'ın gerekli cezayı vermeleri için önce kendi ailesine gönderildiğini ancak ceza verilmeyince tekrar geri alınıp aile meclisi kararıyla öldürüldüğü tespit edildi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis bu gelişme üzerine Safura Gülistan'ın eşi Abdurrahman G.(40), kaynanası Medine G.(68), kayınbirader ve amca çocukları Ferhat G.(23), Mehmet G.(34), Necdet G.(39), ve Mehmet Zekeriya G.(18)'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Olayın faili Galip G., gelinini oğlunu aldattığı için öldürdüğünü söylerken, diğer şüpheliler azmettirici oldukları yönündeki iddiaları kabul etmediler. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.