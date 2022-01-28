Aile meclisinden karar çıktı! Töre cinayetine kurban gitti





AİLE MECLİSİ TOPLANMIŞ



Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iddialara göre Gülistan ailesinin Safura Gülistan'ın eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda Safura Gülistan'ın eşinin olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip G. tarafından başına iki el edilerek öldürüldüğü belirlendi.



ALDATMA DEDİKODUSU



Polis soruşturmasında aldatma dedikoduları yüzünden Safura Gülistan'ın gerekli cezayı vermeleri için önce kendi ailesine gönderildiğini ancak ceza verilmeyince tekrar geri alınıp aile meclisi kararıyla öldürüldüğü tespit edildi.