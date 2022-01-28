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Giriş Tarihi: 28.1.2022 14:02

Aile meclisinden karar çıktı! Töre cinayetine kurban gitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aile meclisinden karar çıktı! Töre cinayetine kurban gitti

İstanbul Kartal'da kayınpederi tarafından başına iki el ateş edilerek öldürülen 38 yaşındaki Safura Gülistan'ın Töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Olayın faili kayınpeder Galip Gülistan (70) ile birlikte öldürmeye karar verilen aile meclisinde olduğu iddia edilen eşi, kaynanası, kayınbiraderleri ve amca çocuklarının aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kartal, Gümüşpınar mahallesi, Kocayemiş sokak üzerinde iki gün önce meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah saat 10:00 kayınpeder Galip Gülistan polisi arayıp adlı kişi gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura Gülistan'ın cesedi ile karşılaşırken, şüpheli Galip Gülistan'ı gözaltına almışlardı.

TÖRE CİNAYETİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın Töre cinayeti olduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Safura Gülistan'ın iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu." şeklinde konuşmaları üzerine polisin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.



AİLE MECLİSİ TOPLANMIŞ

Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iddialara göre Gülistan ailesinin Safura Gülistan'ın eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda Safura Gülistan'ın eşinin olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip G. tarafından başına iki el edilerek öldürüldüğü belirlendi.

ALDATMA DEDİKODUSU

Polis soruşturmasında aldatma dedikoduları yüzünden Safura Gülistan'ın gerekli cezayı vermeleri için önce kendi ailesine gönderildiğini ancak ceza verilmeyince tekrar geri alınıp aile meclisi kararıyla öldürüldüğü tespit edildi.



7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bu gelişme üzerine Safura Gülistan'ın eşi Abdurrahman G.(40), kaynanası Medine G.(68), kayınbirader ve amca çocukları Ferhat G.(23), Mehmet G.(34), Necdet G.(39), ve Mehmet Zekeriya G.(18)'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Olayın faili Galip G., gelinini oğlunu aldattığı için öldürdüğünü söylerken, diğer şüpheliler azmettirici oldukları yönündeki iddiaları kabul etmediler. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Aile meclisinden karar çıktı! Töre cinayetine kurban gitti
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