AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP zihniyeti İstanbul’da kara çakıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Alelacele gündemi değiştirmek, İstanbul'da CHP zihniyetinin kara çakıldığı gerçeğinin üstünü örtmek için Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iftiralara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız gerekli cevabı verdi, hakikat ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

"İmamoğlu'nun yalanı dolayısıyla twitini silenler, Kılıçdaroğlu'nun yalanı karşısında bakalım ne yapacaklar?" diye soran Akbaşoğlu, "Yaşadıklarımızın ortaya çıkardığı sonuç, CHP yönetiminin organize kötülüğün adresidir." ifadelerini kullandı.