Haberler Gündem Haberleri Alanya’da 1 haftada 52 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.1.2022 18:21

Alanya’da 1 haftada 52 kişi tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 1 haftada 52 kişi tutuklandı

Alanya İlçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 haftada 58 şahış yakalayarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 58 kişiden 52 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında 1' haftada Kasten Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Tehdit, , Silahla Ates¸ Etme, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Uyus¸turucu Madde Kullanmak' gibi çeşitli suçlardan aranan ve 1 ile 35 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 52'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 şahıs ise serbest bırakıldı.

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Alanya’da 1 haftada 52 kişi tutuklandı
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