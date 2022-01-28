Alanya’da 1 haftada 52 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında 1' haftada Kasten Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Tehdit, , Silahla Ates¸ Etme, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Uyus¸turucu Madde Kullanmak' gibi çeşitli suçlardan aranan ve 1 ile 35 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 52'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 şahıs ise serbest bırakıldı.