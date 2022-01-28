Alman vakıflarını ve FETÖ’yü deşifre etmişti

NECİP Hablemitoğlu
, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Alman vakıfları davalarında hazırladığı raporlarla gündeme gelen Hablemitoğlu, FETÖ'nün CIA ile bağlantısını ortaya koyan "Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar" başlıklı raporunda, devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuklarına dikkat çekmişti. Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında, "Gülen cemaatinin" silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini daha o yıllarda yapmıştı. Elebaşı Gülen'in iktidarı ele geçirdikten sonra Türkiye'ye Humeyni gibi dönmeyi planladığını belirten Hablemitoğlu, Türkiye'nin karşılaştığı en önemli tehdit olduğuna dikkat çekmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nuri Gökhan Bozkır için 2019'da Kırmızı Bülten çıkarmıştı. Ukranya'dan iltica talebinde bulunan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle bu talebi reddedilen Bozkır, ev hapsine mahkûm edilmişti. İki ay önce firar eden zanlı, MİT tarafından kısa süre sonra yakalanmıştı. MİT TIR'ları davası firarisi Can Dündar
'ın da Bozkır ile temas halinde olduğu belirtildi.
"BOZKIR, FETÖ'CÜLERLE İRTİBATLI"
Necip Hablemitoğlu'nun öğrencisi ve aynı zamanda suikast dosyasında ailenin avukatı olan Ersan Barkın
sıcak gelişmeyi SABAH'a değerlendirdi. Barkın, Bozkır'ın yakalanmasının soruşturma açısından çok kritik bir gelişme olduğunu aktararak, "Bozkır suikast dosyasında kilit isim. FETÖ üyeleriyle de bu ismin irtibatları bulunuyor. İfadesinin alınmasıyla dosyada yeni gelişmelerin olacağını, soruşturmanın genişleyerek suikastın arkasında kirli elin tek tek ortaya çıkarılacağını düşünüyoruz" dedi.
SAUNA DAVASI'NDAN CEZAEVİNDE YATTI
NURI Gökhan Bozkır, 10 Haziran 1974 Balıkesir
doğumlu. 1996'da Kara Harp Okulu
'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1997'de Özel Kuvvetler Komutanlığı
'na geçti. 2005 yılında Sauna Operasyonu
'na kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çeşitli görevlerde (TİM Komutanı, TİM Komutan Yardımcısı) bulundu. 2005'te Sauna Davası'ndan dolayı cezaevinde kaldı, ordudan ihraç edildi. 2019 Temmuz'unda da Interpol tarafından Ukrayna
'da yapılan operasyonla 9 Temmuz'da tutuklandı. Ev hapsine alındı, sonra ev hapsinden firar etti ama Türkiye'nin istihbari ve diplomatik takibi sonucunda Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi.