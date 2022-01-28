Avrupa için artık kullanışlı aptal değiller

"Şimdilerde Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yürüttüğü soruşturma sonucunda yeni teknolojinin verdiği imkânlar sayesinde elde edilen HTS ve baz kayıtları Hablemitoğlu suikastında kilit bir isme erişilmesini sağladı: Nuri Gökhan Bozkır
. Özel Kuvvetler eskisi Bozkır, Ukrayna
'da 10 Temmuz'da yakalandı." Yukarıdaki satırlar, 22 Aralık 2019 tarihinde SABAH Pazar'daki köşemde yayınlanan 'Milenyum'un ilk faili meçhulü' başlıklı yazıdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini dün akşam açıkladığı Bozkır, aldığım bilgiye göre Türkiye'ye getirileli çok olmadı. Bu haber-analizde; Nuri Gökhan Bozkır'ın, neden 30 ay gecikmeyle Türkiye'ye iade edildiği sorusunun cevabının yanı sıra Avrupa'daki FETÖ unsurlarıyla ilgili yeni gelişmeleri öğreneceksiniz. Bozkır'ın sorgusundan çok bilgi çıktı, çıkıyor, daha da çıkacak. MİT sorgusu tamamlandı, savcılık ve emniyet de işin bundan sonrasını yürütecek. Sonrasında soruşturma daha da derinleştirilecek.
FETÖ'NÜN SİLAHŞORU
Ama öncelikli olarak cevaplamamız gereken soru şu: Nuri Bozkır, neden Ukrayna tarafından gecikmeli olarak iade edildi? Bu konuda güvendiğim bir haber kaynağımı konuşturmak istiyorum. Halen muvazzaf, o yüzden ismini vermem kabil değil, ama söylediklerini cümle cümle vermem lazım. Aynen şöyle dedi: "Sana son önemli gelişmeyi söyleyeyim: FETÖ'cüler artık tıpkı Afrika
ülkelerinde olduğu gibi kendilerine sığınak bulmakta zorlanıyorlar. Artık Avrupa ülkeleri için de 'useful idiot' (kullanışlı aptal) olmaktan çıktılar. Ukrayna, Romanya
bütün Doğu Avrupa
ülkeleri yakın zamana kadar Batı Avrupa baskısından çekiniyordu. Ama artık çekinmiyor. 2018'de Kosova
'dan üç FETÖ'cüyü getirdiğimizde Almanya
epey sıkıntı çıkarmıştı, hatırla. Ama artık Avrupa ülkeleri kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Türkiye'yle iyi geçinmenin doğru olduğunu görüyorlar. İkincisi bu adam son dönemde FETÖ tarafından kontrole alınmıştı. Youtube'da, sosyal medyada FETÖ'nün silahşorluğunu yapıyordu. Türkiye aleyhine tezvirat yapıyordu. Bunu kırmak lazımdı." Ayrıca bir başka kaynağımdan aldığım özel bilgiyi de vereyim: Gökhan Nuri Bozkır, bir dönem Kırgız askerlerine eğitim vermek üzere Kırgızistan
'da da bulunmuş.