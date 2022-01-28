Beyoğlu Belediyesi’nden buzlanmaya karşı yoğun mesai

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden olan Beyoğlu'nda vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi ekipleri, kar yağışının sona ermesiyle birle oluşabilecek buzlanmaya karşı da gece gündüz demeden çalışmalarına devam etti. Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kürüme ve tuzlama çalışması yapan ekipler; üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında da buzlanmaya karşı gerekli önlemleri aldı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarla ilçe genelinde kar yağışı sonrası da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

800 PERSONEL, 500 TON TUZ, 180 TON SOLÜSYON

Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele ve buzlanmayı önleme çalışmalarında yaklaşık 800 personel görev aldı. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda 8 kar küreme aracı, 4 iş makinesi, 7 arazi aracı ile toplamda 500 ton tuz ve 180 ton solüsyon kullanıldı.

2 BİN 59 YARDIM TALEBİNE ORTALAMA 20 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ

Ayrıca karla mücadele çalışmalarında 7/24 hizmet veren 444 0 160 numaralı destek hattı üzerinden gelen yardım taleplerine de ekipler kısa sürede müdahale etti. Toplamda gelen 2059 yardım talebine ekipler ortalama 20 dakika içerisince karşılık vererek vatandaşların yardımına koştu.