Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiklal Marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak özel bir otelde ilçe müftüleri ile bir araya geldi. Daha sonra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret eden Erbaş, ADRM ve Gençlik Merkezi açılışı ile Yahya Çavuş Erkek Kur'an Kursu açılışına katıldı.

Daha sonra 16. yüzyılın estetiği ile 21. yüzyılın teknolojisinin birleşimiyle inşa edilen ve 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma Hutbesini burada verdi.



"CAMİLER, BİRLİĞİMİZE KAST EDENLERE EN BÜYÜK MEYDAN OKUMAYI GÖSTEREN ÖZEL ESERLERDİR"

Cemaatle birlikte kılınan Cuma Namazı sonrası caminin açılışına geçildi. İlk olarak açılış konuşmasını yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bazılarımız, 'Çok büyük bir eser, ne gerek vardı? Çanakkale küçük şirin bir il' diyeceklerdir. Değerli arkadaşlar camiler, cami olmanın çok ötesinde bizim için bir kimlik olan, ülkemize yan bakanlara, birliğimize kast edenlere en büyük meydan okumayı gösteren özel eserlerdir. Yoksa yeryüzü bize zaten mescit kılındı. Her yerde namaz kılabiliriz. Ama caminin anlamı, manevi mührü bambaşka bir şey. Ayasofya inşa edilirken 2 bin sene önce Konstantiniye'nin sayısını bilir misiniz? İstanbul'da Sultan Ahmet inşa edilirken Osmanlı'nın nüfusunu bilir misiniz? O yüzden caminin ölçülmesi büyüklüğünden ve küçüklüğünden çok öte bir mühür olarak şehrimize kazandırdığı anlamdır" dedi.