Ekrem İmamoğlu’na Nasrettin Hoca fıkralı gönderme

Ayrıca İBB Başkanı, balık sefasına ait kamera görüntüleri paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u ve İstanbulluyu yoğun kar yağışında bir başına bıraktı. İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la birlikte Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bulunan Kahraman Balıkçı adlı mekanda balık keyfi yaptı.

İstanbullunun İBB yönetiminden yardim beklediği esnada, vatandaşın göremediği kar küreme aracının ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tahsis edildiği, restorana gidiş güzergahının 10 dakikada bir temizlendiği kamera görüntülerine yansıdı.

Kar küreme aracının ayrıca mekandan çıkışta Maslak TEM kavşağına kadar İBB Başkanın konvoyuna eskortluk ettiği tespit edildi. İstanbullunun mağdur edildiği yoğun kar yağışını izlemekle yetinen İBB Başkanının balık sefası yaptığı görüntüler ortaya çıkınca, 3 saat süren yemekli toplantıya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ayrıca, İBB Başkan Danışmanı ve Belediye Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" paylaşımı yaptı. Ongun'un kar yağışıyla mücadele eden Istanbulluları trollukle suçladığı paylaşımını ise İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir tatil tesisinden yaptığı ortaya çıktı.



İBB yönetimi, ilk önce sosyal medyada trolleri vasıtasıyla görüntülerin eski olduğunu iddia etti. Balıkçının ziyareti doğrulaması sonrasında, İmamoğlu 1 saatlik yemek molası iddiasında bulundu. Yemeğin 3 saat sürdüğünün ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı tepkilerin dinmemesi üzerine hedef saptırarak kamera görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi.

Yüzbinlerce vatandaşın mağduriyetini görmeyen İBB Başkanı önceki gün AKOM'da kameraların karşısına geçti. Otoyollarda araçlarını bırakan, çöken İstanbul'un ulaşım sisteminde yalnız kalan vatandaşların mücadelesine rağmen İstanbul'da 12 saatte tüm yolların açıldığını ve sorunsuz bir süreç işletildiğini öne sürdü. Tepki gösterenleri ise gündem değiştirmekle suçladı.

Yaptıgı açıklamalarla İstanbulluların tepkisini dindiremeyen İBB Başkanı dun Fox Tv'de sabah programına çıktı. Programda eleştirilere İmamoğlu, Nasrettin Hoca-Çocuk-Eşek fıkrası anlattı.

Bunun üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İmamoğlu'na fıkra göndermesinde bulundu. Kabaktepe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Nasrettin Hoca birgün en güzel elbiseleri ve en şatafatlı sarığı ile camiye gitmiş. Onu tanımayan cemaat, elbisesine sarığına kanıp, büyük bir alim geldi sanmışlar. Hemen kürsüye çıkarmışlar.

Hoca; kürsüden bir o yana bir bu yana bakmış… Tabi, aklına söyleyecek hiçbir şey gelmemiş…

Cemaatin durumu fark ettiğini anlayınca durumu kurtarmak için "Ey cemaat! siz ne kıymetli insanlarsınız ki saatlerdir düşünüyorum, size anlatacak bir şey bulamadım" demiş.

O sırada camiye giren bir adam , "Hoca hoca! hadi aklına anlatacak bir şey gelmiyor da, kürsüden inmekte mi gelmiyor?" demiş."



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, herkesten gizli olarak gerçekleşen buluşmanın basına sızması sonrasında, balık sefasının resmi bir buluşma olduğunu öne sürdü. Gizli görüşmenin ortaya çıkması sonrasında MOBESE görüntülerini paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunan İmamoğlu, sorumluların cezalandırılmasını ve kamu davası açılmasını istedi.