Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemoterapi gören yüzde 76 engelli kolon kanseri 47 yaşındaki Ramazan Çim, Bodrum'da gitmek için, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özel Toplu Taşıma Aracı'na bindi. Ön koltuğa oturduktan sonra engelli kartını okutan Ramazan Çim'e aracın şoförü, 'ön koltuğa kimseyi oturmadıklarını söyleyerek kalkmasını istedi. Şoför, Çim'in eşyalarını arka koridora koydu. Çim, bunun üzerine arka koltuklardan birine oturdu. Bodrum'a doğru hareket eden dolmuş, daha sonra ön koltuğa yolcu aldı. O anları kayda alan Çim, şoföre isyan etti.

HALA OLAYIN ŞOKUNDAYIM

Yaşadıkları karşısında şok yaşadığını ifade eden Çim, "Hastanede kemoterapi gördükten sonra Bodrum dolmuşuna bindim. Ön koltuğa oturdum. Şoför 'ön koltuğa kimseyi oturtmuyoruz' diyerek benden kalkmamı istedi. Eşyalarımı koridora koydu. Benden sonra ön koltuğa yolcu aldı. Müşteriye ve engelliye böyle davranılmasını kabul edemiyorum. Hala olayın şokundayım. Tedavinin etkisindeyim ne olduğunu tam anlayamadım. Çok üzüldüm. Resmen ikinci sınıf insan yerine koyuluyoruz. Hiçbir kimse bu tarz davranışlara layık değil" dedi.

Engelliye koltuk ayıbı | Video

ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM

Şoförün davranışıyla ilgili gerekli mercilere şikayette bulunacağını ifade eden Çim, "Şoförün böyle davranmasını istemezdim. Bedava gittiğimiz için böyle davranıyor. Gerekli yerlere şikâyette bulunacağım. Hiçbir vatandaşa böyle davranılmasını istemiyorum. Bazı şoförler bize bu tarz şeyler yapıyor. Bazıları da çok iyi davranıyor" diye konuştu.