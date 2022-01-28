Eşini öldürüp intihar etti

TEKİRDAĞ
'IN Çorlu
ilçesinde, tartışma sonrası cinnet getiren koca, eşini vurduktan sonra intihar etti. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi
Öksüz Çeli Sokak'ta meydana geldi. 5 ve 3 yaşında iki çocukları olan İlker Ustaoğulları
(27) ile Esra Ustaoğulları
(22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlker Ustaoğulları tabancasını çekerek çocuklarının gözü önünde eşine 4 el ateş etti, ardından silahı kendi kafasına dayayıp tetiğe bastı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kilitli olan kapıyı kırıp girdiği evde çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlker Ustaoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı eşi ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları'nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.