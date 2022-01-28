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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Eşini öldürüp intihar etti

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
Eşini öldürüp intihar etti

Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde kurşun yağmuruna tutarak öldüren koca aynı silahla kendi hayatına son verdi

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde, tartışma sonrası cinnet getiren koca, eşini vurduktan sonra intihar etti. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Öksüz Çeli Sokak'ta meydana geldi. 5 ve 3 yaşında iki çocukları olan İlker Ustaoğulları (27) ile Esra Ustaoğulları (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlker Ustaoğulları tabancasını çekerek çocuklarının gözü önünde eşine 4 el ateş etti, ardından silahı kendi kafasına dayayıp tetiğe bastı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kilitli olan kapıyı kırıp girdiği evde çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlker Ustaoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı eşi ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları'nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Eşini öldürüp intihar etti
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