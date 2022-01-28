Haydar Ali Yıldız’dan Ekrem İmamoğlu’na sert gönderme

Beyoğlu'nda karla mücadelede önemli bir başarı elde eden Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte balık ekmek yedi. Beyoğlu Belediyesi Hasköy Etkinlik Alanın'da düzenlenen organizasyona hem belediye ekipleri hem de çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yıldız, kendi elleriyle vatandaşına ve ekip çalışanlarına balık ekmek dağıtırken gündemdeki konulara da değindi. Başkan Yıldız, İstanbul'da yoğun kar yağışı yaşandığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçiyle bir lokantada saatlerce balık yemesini eleştirerek, büyükşehirin karla mücadelede sınıfta kaldığını söyledi.

Karla verilen mücadelede ekibini ve vatandaşlarını kutlayan Haydar Ali Yıldız, "Karla mücadele anlamında ilk akşamdan itibaren Beyoğlu Belediyesi olarak bizler tam koordinasyonla çok ciddi manada kar mücadelesini hep birlikte yaşadık. Zor anlardı. Geçmişte üstesinden gelen bir tecrübemiz vardı İstanbul olarak ama biz kendi özelimizde, Beyoğlu'nda karla mücadelede ciddi bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Bugün o ekip çalışmasında beraber olduğumuz arkadaşlarla, kahramanlarla gurur duyuyorum. Arkadaşlarımız yoğun bir tempoda gece gündüz mücadele ettiler. Bütün ekibimi ve Beyoğlu halkını kutluyorum. Bu anlamda bugün de balık, Haliç'te Hasköy'de yenir diyoruz ve karla mücadelenin kahramanlarına ve halkımıza burada balık ikram ediyoruz" şeklinde konuştu.



"İBB ÖNCE BAŞARILI EKİBİ TASVİYE ETTİ SONRA DA İSTANBUL'U KARA TESLİM ETTİ"

Başkan Yıldız, "Görüyoruz ki İBB'nin başarılı ekibi tasviye edildi ve yerine gelen ekibin de özellikle aynı oranda yağan kara maalesef İstanbul'u teslim ettiler. Görebildiğimiz kadarıyla İstanbul'da ciddi mağduriyetler yaşandı. Bir de bunun üzerine sayın İBB Başkanının çalışmaları koordine etmeyi bırakıp bir balıkçıda büyükelçiyle yemeğe gitmesini İstanbullu not etti. İstanbulu'nun o gün yaşadıklarından daha önemli ne olabilirdi. İstanbul'dan daha önemli ne olabilirdi. Bir büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'un sorunlarını çözmekten daha önemli ne olabilirdi. Hatta şunu da soruyoruz: Size ille de bu yemeği kim yedirtti diye. Çünkü İstanbul'un karla boğuştuğu saatlerde onun da bu mücadeleyi veren tarafta olması lazımdı. İstanbullu bunu hafızasına kaydetti. Biz bütün ekibimizle görevimizin başındaydık. Büyükşehir, karla mücadelede sınıfta kalmıştır. Milletimiz, büyükşehiri aramak durumunda kalmıştır. Ama saygıdeğer cumhurbaşkanımız yine gecenin ilerleyen saatlerinde bizzat bizleri talimatlandırmak suretiyle görevinin balındaydı ve iki bakanını İstanbul'da görevlendirmek suretiyle devlet yine büyükşehirin bu anlamdaki zafiyetini halka yansıtmadı ve elini taşın altına koymuştur" açıklamasında bulundu.

Olası bir kar yağışına karşı her daim hazır olduklarını belirten Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Şefi Ziya Özgen, "Beyoğlu bölgesinde ana arterler de dahil olmak üzere kar çalışmalarında komple 7/24 ekibimiz çalıştı. Çalışmaya devam ediyoruz. Tekrar böyle bir durum olursa hazırız. Tüm personel ve Beyoğlu ilçesinde oturan vatandaşlarımızla hep beraber böyle güzel bir organizasyon yaptık. Bunu kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.