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Giriş Tarihi: 28.1.2022 18:26

Kağıthane'de 10 bin kişi karda sucuk ekmek keyfi yaptı

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Kağıthane’de 10 bin kişi karda sucuk ekmek keyfi yaptı

Kağıthane Belediyesi, vatandaşlara kışın keyfini yaşamaları için karda sucuk ekmek ikramında bulundu.

İstanbul'a son yılların en yoğun yağan karının ardından Kağıthane Belediyesi, vatandaşların kışın keyfini yaşamaları için etkinlik düzenledi. Hasbahçe Mesiresi'nde karlar üstünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe katılan 10 bine yakın vatandaş karda sucuk ekmek keyfi yaparken alanda çalınan müziklere halk danslarıyla eşlik etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de mangalın başına geçerek pişirdiği sucukları vatandaşlara ikram etti. Başkan Öztekin: '' Vatandaşlarımızla kışın keyfini birlikte yaşayalım istedik. Bugün binlerce vatandaşımızla bir aradayız. Vatandaşlarımız ikramlarımızı tadıyor, müziklerimize eşlik ediyor hem de kar topu oynayarak ailece keyifli vakit geçiriyorlar.'' dedi.

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Kağıthane'de 10 bin kişi karda sucuk ekmek keyfi yaptı
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