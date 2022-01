Kurtulmuş: İstanbul bunu hak etmiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün bir dizi programa katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından karşılanan Kurtulmuş Sakarya SGK Köprülü Kavşağı projesinin resmi açılış törenine katılacak.

Basınla bir araya gelen Kurtulmuş Rusya ile Ukrayna arasında devam eden krizin her an farklı yerlere devrilme potansiyeli taşıyan önemli bir kriz olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Epeyce uzun bir süredir özellikle ABD'nin soğuk savaş sonrasındaki dönemde dünyayı tek başına yönettiği iddiasının geçersiz olduğunu görülmesi sonrasında, dünyada farklı güç merkezlerinin hemen hemen dünyanın her bölgelerinde kendi güçlerini en çok noktaya çıkarmak için verdiği, siyasi, ekonomik birtakım mücadelelerle, gerilimlerle, çatışmalarla karşı karşıyayız. Türkiye, bu bölgedeki tüm çatışmalardan etkilenecek bir ülke olarak hiç şüphesiz milli menfaatlerinin geçtiği yolun barıştan, müzakereden ve farklılıkların diplomasi yoluyla ortadan kaldırılmasından geçtiğine yürekten inanmaktadır. Türkiye, bütün bölgelerdeki gerilimlerin, çatışmaların müzakere yoluyla çözülmesinden yanadır. " dedi.

İstanbul'daki kar krizi ve Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile yemekte buluşmasıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, "Tartışmalara girecek değilim. Tartışmaları takip ediyoruz. Bu tartışmalar rahat öyle görünüyor ki uzun bir süre devam edecektir. Söylemek istediğim şudur; İstanbul bunu hak etmiyor. Çok ciddi bir yönetim zafiyetinin çok büyük bir acziyeti ortaya çıkmış olduğu kötü bir gece yaşadık. Bu manzaranın ortaya çıkarttığı ağır ihmalkarlık, beceriksizlik, adına ne derseniz deyin... Yönetim zafiyetinin ortada olduğu açıktır. Tam bunlar olurken, bu saatler içerisinde İstanbul'u yönetmekle sorumlu olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir yemek dolayısıyla görevinin başında olmadığı ortaya çıkmıştır. Denebilir ki insani bir durum... Bir yemek vardı ama burada siyasetin olması gereken şey şeffaf olmasıdır. Önce bu yemeğin olmadığı bilgileri tweetlerden atıldı. Hatta sayın Belediye Başkanı kendi partisinin yöneticilerini ve milletvekillerini bile ters köşeye yatırdı. CHP'de kimsenin böyle bir yemekten haberi olmadığından dolayı onlar bile abartıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz diye tweetler attılar. Sonra bunları silmek zorunda kaldılar. Bir kısmı da özür dilemek zorunda kaldı. Ardından önce yemek yok dendi. Arkasından bu yemeği 3 saate çıktığı anlaşıldı. Çok açıktır, böyle bir durumda sadece belediye başkanı için söylemiyorum. Herhangi bir yetkili, bir şekilde görevinin başında değilse, bu ağır bir ihmal meselesidir." dedi.

Sanayilerdeki doğalgaz kesintisi ile ilgili konuşan Kurtulmuş,Türkiye'nin bir miktar doğalgaz depolama alanlarındaki doğalgazın da kullanılacağı, ve elimizdeki bütün imkanları kullanarak, belki farklı yerlerden de doğalgaz tedarik ederek, bunların ortadan kaldırılacağını birkaç gün içerisinde göreceğiz. Tabi çok ağır bir kış tablosuyla karşı karşıyayız. Sakarya'da bu akşam eksi 6 veya 7 derece olacak. Bu kadar ağır bir kış tablosu içerisinde tek tek hane halkını bundan zarar görmemesi için bir tedbir olarak.. O da fabrikası ya da işyeri aksadığında tezgahı dağılmayacak... Yani demir çelik, seramik ürünleri, süt ürünleri, ilaç sanayi... Bazı sanayilerin dışında kesinti yapılmadı. Bazı sanayiler içerisinde fabrikası birkaç gün tatil etmesinde sakınca bulunmayan, görünmeyen yerlere doğalgaz verilememiştir. En kısa zamanda inşallah bu telafi edilecek." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, basın buluşmasının ardından İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile istişare toplantısına katılacak.