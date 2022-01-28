Kurtuluş Savaşı belgelerini satarken yakalandılar

İSTANBUL Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler
, Şişli
, Üsküdar
ve Kadıköy
'de 3 ayrı tarihi eser operasyonu düzenledi, 7 şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde 388 adet Helenistik Dönem, Roma-Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Dönemi'ne ait imparator portreleri, 2. Bayezid Dönemi'ne ait şaşmir kılıç, mühürler, altın varaklı hat levhalar ve fermanlar ele geçirildi. Şişli'deki operasyonda, Kurtuluş Savaşı sırasında savaşın ve askerlerin durumları ile ilgili stratejik yazışmaların yer aldığı 175 belge ele geçirildi. Belgelerin Nişantaşı
'da bir müzayedede satılmak istendiği belirlendi.