Laf atma cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Ankara'da Hasan Bağcı 20 Ağustos 2020'de Batıkent Ali Dinçer parkında arkadaşlarıyla birlikteyken B.Ö. isimli kıza laf atması üzerine durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a söyledi.

Hasan Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım'ın aralarında başlayan kavga sırasında Bağcı, tekme tokat dövüldü. Kavga sırasında grubun arasından çıkarak kaçan Bağcı, kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, hastaneye kaldırılmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan mahkemece tutuklandı. 10 kişi hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan 8'i ilk duruşmada yaptıkları savunmaların ardından adli kontrol hükümleriyle tahliye edildi. Mahkemede, Cüneyt Yıldırım ile tanık Mustafa Çokkaş'ın, Bağcı'ya vurduğunu iddia ettiği Bünyamin Yıkılmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNULDU

Hasan Bağcı'nın baygınlık geçirerek kendinden geçtiği 3. olay yerinde iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili bilirkişi raporunu mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna göre, ölüm olayının gerçekleştiği son olay yerine Bünyamin Yıkılmaz'ın araçla geldiğinin gözüktüğünün, araçtan indikten sonra arbedenin yaşandığı gruba yaklaştığı ancak sonrasında 2 kişi ile birlikte tekrar araca binerek olay yerinden uzaklaştığının, arbede sırasında herhangi bir eyleminin tespit edilemediğini kaydetti. Raporun ardından mahkeme 16 ay tutuklu kalan sanık Bünyamin Yıkılmaz'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

TUTUKLU SANIĞA 18 YIL İSTENDİ



B.Ö.'nün erkek arkadaşı Cüneyt Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın 'kasten öldürme' suçunu işlediklerine dair delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerini, Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır hakkındaki davanın düşmesini talep etti. Savcı Cüneyt Yıldırım'ın ise 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden verme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.