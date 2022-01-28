Nişantaşlar Ahmeddin Camii ibadete açıldı

Depreme dayanıksız ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 2020 yılında kontrollü şekilde yıkılıp yerine Kağıthane Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yenisi yaptırılan Nişantaşlar Ahmeddin Camii törenle ibadete açıldı.

Açılış törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, hayırsever iş insanı Ahmet Karakılınç, Cami Derneği Başkanı Abdullah Sürücü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaptı.

Nurtepe Nişantaşlar Ahmeddin Camii, 750 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte inşa edildi. Camii 2 bodrum kat, zemin ve asma kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşuyor. Cami'de Kuran kursu, otopark, çay ocağı, cami derneği, lojman ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Ayrıca 235 metrekarelik geniş de bir avlusu olan Cami, Osmanlı hat sanatının inceliklerini yansıtan bir iç mimariye de sahip. Geniş pencereleri, iç açıcı renkleri, yerdeki halısından tavandaki ışığına manevi iklime uygun eşya ve objeleriyle mahallenin müstesna bir eseri oldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin törende yaptığı konuşmada; "Bir önceki camimiz; depreme dayanıksız, ruhsatsız ve küçüktü. Ekiplerimiz geldi, gerekli kontrollerini yaptılar ve yapının riskli olduğunu tespit ettiler. Olası bir afet anında eski camii büyük risk oluşturuyordu. Tedbir bizden, takdir Allah'tan dedik ve eski camimizin yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdik. Hemen ardından yeni proje çizip ruhsat çıkartarak hayırseverlerimizin de desteğiyle 2020 yılında yenisini yapmak üzere inşaatına başladık. Burada her yaştan vatandaşımızla aynı duaya âmin diyeceğiz. Çocuk ve gençlerimiz buradaki Kuran Kursu'nda ilimle hemhal olacaklar. Otoparkı trafik akışını rahatlattığı gibi çevre düzenlemesi de etrafına ayrı bir renk ve hava katacak" dedi.

Törenin ardından vatandaşlar cuma namazını ibadete açılan camide kıldı.