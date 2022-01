Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Bağlarbaşı mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Berfin E. her yerde aranıyor. Dün ikamet ettiği evden öğleden sonra ayrılan Berfin E. 2 gündür kayıp. Ailesinin her yerde aradığı fakat ulaşamadığı 14 yaşındaki genç kızın bulunamaması üzerine emniyet ekiplerine haber verildi. Emniyet ekiplerinin de harekete geçmesiyle genç kız, her yerde aranıyor.