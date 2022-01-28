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Giriş Tarihi: 28.1.2022 18:26

Şantiye hırsızlarına jandarma operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şantiye hırsızlarına jandarma operasyonu

Kayseri'de 8 inşaat şantiyesinden hırsızlık olaylarının failleri jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 3 hırsız tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) inşaatlarda artan hırsızlık olayları nedeniyle ortak operasyon gerçekleştirdi. Emniyet sorumluluk alanından 2, jandarma sorumluluk alanından ise 6 inşaat şantiyesini soyan 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Kiraladıkları araçla çaldıkları malzemeleri taşıyan A.E, M.Y, ve G.G adlı 3 şüpheli, ikametlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı aramalarda ise çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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Şantiye hırsızlarına jandarma operasyonu
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