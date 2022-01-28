Şebnem Şirin olayında şikâyet edilen 2 polis hakkında takipsizlik verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 27 Ekim 2021 günü 25 yaşındaki Şebnem Şirin, kaldığı apartta erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, olay öncesinde Şirin'in komşularının gürültü geldiği için ihbarda bulunduğunu ve olay yerine gelen polis ekibinin yeterli araştırmayı yapmadan bölgeden ayrıldığı gerekçesi ile şikâyet dilekçesi verdi. Denizli Cumhuriyet Savcılığı, dilekçe üzerine o gün bölgeye sevk edilen 2 polis hakkında "görevi ihmal" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 polisin ifadesine başvuruldu. Polis memurları verdikleri ifadede, ihbarcının yanlış bilgi verdiğini, daire numarasını söylemediğini buna karşın sokakta araştırma yaparak 10 dakikada olay yerine ulaştıklarını, olumsuz bir durum tespit edemedikleri için bölgeden ayrıldıklarını söyledi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, savcılıkça 2 polisin ihmali bulunmadığı kanaatine varılırken olayla ilgili kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olamadığı karar verildi.