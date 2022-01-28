Haberler Gündem Haberleri Şebnem Şirin olayında şikâyet edilen 2 polis hakkında takipsizlik verildi
Giriş Tarihi: 28.1.2022 21:49

Şebnem Şirin olayında şikâyet edilen 2 polis hakkında takipsizlik verildi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Şebnem Şirin olayında şikâyet edilen 2 polis hakkında takipsizlik verildi

Denizli’de geçtiğimiz yıl erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç gıda mühendisi Şebnem Şirin olayı ile ilgili olay yerine giden 2 polis hakkında “görevi ihmal” ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada takipsizlik kararı alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 27 Ekim 2021 günü 25 yaşındaki Şebnem Şirin, kaldığı apartta erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, olay öncesinde Şirin'in komşularının gürültü geldiği için ihbarda bulunduğunu ve olay yerine gelen polis ekibinin yeterli araştırmayı yapmadan bölgeden ayrıldığı gerekçesi ile şikâyet dilekçesi verdi. Denizli Cumhuriyet Savcılığı, dilekçe üzerine o gün bölgeye sevk edilen 2 polis hakkında "görevi ihmal" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 polisin ifadesine başvuruldu. Polis memurları verdikleri ifadede, ihbarcının yanlış bilgi verdiğini, daire numarasını söylemediğini buna karşın sokakta araştırma yaparak 10 dakikada olay yerine ulaştıklarını, olumsuz bir durum tespit edemedikleri için bölgeden ayrıldıklarını söyledi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, savcılıkça 2 polisin ihmali bulunmadığı kanaatine varılırken olayla ilgili kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olamadığı karar verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şebnem Şirin olayında şikâyet edilen 2 polis hakkında takipsizlik verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA