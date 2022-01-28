Siverek’te silahlı kavga:  2 ölü 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinde önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Atatürk bulvarı üzerinde iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, meydana gelen silahlı kavgada Remzi Tüysüz (26), Sadık Gülel olay yerinde yaşamını yitirirken Kenan Tüysüz (18) ise ağır yaralandı. Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk meydana gelmemesi adına olay yeri ile Siverek Devlet Hastanesi'nde güvenlik önlemlerini artırdı. Meydana gelen silahlı kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.