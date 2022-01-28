Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 28.1.2022 18:52 Son Güncelleme: 28.1.2022 18:54

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan, Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmayla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam (27 Ocak) Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama
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