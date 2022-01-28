Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! 18 gözaltı

İstanbul
Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Hukuk Yapılanması'nı titiz bir çalışmayla deşifre etti. FETÖ'nün 2013 yılı Adli-İdari Yargı Sınavı'na hazırlanmak üzere "Hakim-Savcılık Çalışma Evleri" olarak adlandırılan adresler oluşturduğu saptandı. Hukuk Fakültesi Mezunu olan örgüt üyelerinin; kendileri ile kariyer planlaması yapan sözde sorumlu örgüt yöneticileri ile görüştükten sonra söz konusu adreslere yerleştirildikleri belirlendi. İstanbul'un Arnavutköy, Bahçelievler ve Maltepe İlçeleri'ndeki adresler tespit edildi. Tespitler diğer illere de sıçradı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri operasyon düzenledi.
3 SİVİL DE BYLOCK KULLANICISI
2021 yılının içerisinde örgütün Hakim-Savcılık Sınavı Çalışma Evleri'ne gerçekleştirilen seri operasyonların devamı niteliğinde olan 4. dalga operasyonda 17'si Avukat ve örgütün gizli haberleşme yazılımı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 3'ü sivil olmak üzere 20 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. 3 sivilin, FETÖ içerisinde sorumlu düzeyde isimler oldukları iddia edildi. İstanbul merkezli olarak Van, Ankara, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep İlleri'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.