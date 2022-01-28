Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı
Giriş Tarihi: 28.1.2022 10:43 Son Güncelleme: 28.1.2022 10:46

Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı

Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun ’BOT’ oyunu: İmamoğlu’na destek atarken fena yakalandı
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İstanbul'da binlerce insanın dondurucu soğukta yollarda ve kar yağışı altında 16 saat mahsur kaldığı skandalın üzerine o saatlerde lüks bir balık restoranında yemekte olduğu anlaşılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım eli geldi. Kılıçdaroğlu gündemi değiştirme girişiminde bulunduğu bir sosyal medya paylaşımında bir de yaş tahtaya bastı. İşte CHP'de kurgulanan ve kısa sürede gerçeğin ortaya çıktığı o yeni oyun

CHP, karla mücadelede sınıfta kalan ve İstanbul'un afete teslim olduğu sırada lüks bir retoranda yemek yediği ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için gündem değiştirme çalışmalarına başladı. Bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı operasyonda dikkat çeken bir detay da vardı. İşte CHP'deki bot oyununa dair önemli ayrıntılar:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından apar topar asılsız iddialar içeren bir video paylaşıldı. Ancak o videoda izlenme dışında sıradışı bir hareketlilik sağlandı. Kılıçdaroğlu'nun "Elimde belgeler var. Usulsüzlük yapılıyor" kabilinden paylaştığı video ile ilgili olarak bot hesaplarla hareketlilik sağlandığı belirtildi.

Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun önden duyurduğu paylaşımı için 'Madem elinde belgeler var neden savcılıkla paylaşmıyorsun?' tepkilerine yol açtı.

BOT HESAP OYUNU

1.5 Milyon izlenme sağlandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu videosunun Türkiye'de günlük kullanıcı sayısı 2 milyon olan Twitter'da 1 saatte 1.5 milyon kişinin twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nun videosunu izlemesinin imkansız olduğu ortaya çıktı.

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CHP'den gündem değiştirme hamlesi | Video

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Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı
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