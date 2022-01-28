Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun ’BOT’ oyunu: İmamoğlu’na destek atarken fena yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından apar topar asılsız iddialar içeren bir video paylaşıldı. Ancak o videoda izlenme dışında sıradışı bir hareketlilik sağlandı. Kılıçdaroğlu'nun "Elimde belgeler var. Usulsüzlük yapılıyor" kabilinden paylaştığı video ile ilgili olarak bot hesaplarla hareketlilik sağlandığı belirtildi.