Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun ’BOT’ oyunu: İmamoğlu’na destek atarken fena yakalandı

CHP, karla mücadelede sınıfta kalan ve İstanbul'un afete teslim olduğu sırada lüks bir retoranda yemek yediği ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için gündem değiştirme çalışmalarına başladı. Bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı operasyonda dikkat çeken bir detay da vardı. İşte CHP'deki bot oyununa dair önemli ayrıntılar:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından apar topar asılsız iddialar içeren bir video paylaşıldı. Ancak o videoda izlenme dışında sıradışı bir hareketlilik sağlandı. Kılıçdaroğlu'nun "Elimde belgeler var. Usulsüzlük yapılıyor" kabilinden paylaştığı video ile ilgili olarak bot hesaplarla hareketlilik sağlandığı belirtildi.
Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun önden duyurduğu paylaşımı için 'Madem elinde belgeler var neden savcılıkla paylaşmıyorsun?' tepkilerine yol açtı.
BOT HESAP OYUNU
1.5 Milyon izlenme sağlandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu videosunun Türkiye'de günlük kullanıcı sayısı 2 milyon olan Twitter'da 1 saatte 1.5 milyon kişinin twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nun videosunu izlemesinin imkansız olduğu ortaya çıktı.Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi: Cumhurbaşkanımız ihaleye imza atmaz
CHP'den gündem değiştirme hamlesi | Video