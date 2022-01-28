CHP’li belediyelerde çöp rezaleti! Vatandaş isyan etti, kötü kokudan durulmuyor





"BU MU SİZİN HİZMET ANLAYIŞINIZ?"



Büyükçekmece'de bir başka vatandaş ise belediyeye, "Sokaktaki kar hala diz boyu, çöpler desen günlerdir toplanmıyor, yol desen köstebek yuvası gibi. Büyükçekmece Belediyesi amacınız nedir? Bu mu sizin hizmet anlayışınız?" cümleleri ile isyan etti.