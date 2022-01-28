CHP’li belediyelerde çöp rezaleti! Vatandaş isyan etti, kötü kokudan durulmuyor

İstanbul'da kar afetinin üzerinden dört gün geçti. Ana arterlerin, caddelerin ve ara sokakların büyük bir kısmı ulaşıma açılırken Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece İlçelerinin bazı mahallelerinde toplanmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Günlerdir toplanmayan çöpler konteynerlerden, yollara taşarak yığın haline geldi. Kötü kokuya ve görüntü kirliliğine dayanamayan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları cümleler ve fotoğraflarla dile getirdi.
"ÇÖPLERİ TOPLAMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"
Küçükçekmece'deki bir çöp yığınından rahatsız olan bir vatandaş tepkisini şu ifadelerle dile getirdi, "İstanbullu şimdi de çöp dağlarıyla boğuşuyor. Fırın araçları, market araçları harıl harıl çalışıyor. Araçlarına zincir takıp hizmetlerini aksatmıyorlar. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin araçlarına takacak zincirleri yok demek. Çöpleri toplamayı düşünüyor musunuz?"
"BU MU SİZİN HİZMET ANLAYIŞINIZ?"
Büyükçekmece'de bir başka vatandaş ise belediyeye, "Sokaktaki kar hala diz boyu, çöpler desen günlerdir toplanmıyor, yol desen köstebek yuvası gibi. Büyükçekmece Belediyesi amacınız nedir? Bu mu sizin hizmet anlayışınız?" cümleleri ile isyan etti.
"ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETECEKLER DEMEYİ ÇOK İSTERDİM"
Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri'nin sosyal medya hesaplarını etiketleyen bir başka vatandaş ise, "Çöpten enerji üretecekler demeyi çok isterdim ama o da kapasite meselesi değil mi?" dedi.
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun görevdeyim algısı çöktü! İstanbul kara, İmamoğlu yalana battı
Son dakika! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir
İBB Başkanı İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?
SON DAKİKA: AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Kriz anında böyle bir görüşme yapılmaz
Vatandaşlar Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Belediyeleri'nin sosyal medya hesaplarına yoğun şekilde tepkilerini belirtirken, çöp sorununun en yakın zamanda çözülmesini istiyor.