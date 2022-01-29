ABD’li ataşe Price Education USA Adana Ofisi’ni ziyaret etti

ABD Büyükelçiliği Türkiye Kültür Ataşesi Gabrielle Price, Adana ve bölge illerdeki öğrencilere Amerika'daki üniversitelerde eğitim görmek için ücretsiz danışmanlık hizmeti veren EducationUSA Adana ofisini ziyaret etti. Price'a ziyaretinde ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Basın Ataşesi Erica Marrero ile EducationUSA Adana proje ortağı Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu'da eşlik etti. ABD Büyükelçiliği Türkiye Kültür Ataşesi Gabrielle Price, "Her birey eşsizdir ve bu nedenle eğitim deneyimi de eşsiz olmalıdır" dedi.

EĞİTİM ÖNCELİKLİ KONUMUZ



ABD'li diplomat Gaberielle Price, EducationUSA' Adana ofisi hakkında, "Eğitim bizim Büyükelçilikte üzerinde çalıştığımız öncelikli konulardan biri. EducationUSA merkezinin Adana'da iyi bilinmesine çok sevindim. Umarım daha fazla öğrenciye ulaşır ve onlara Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek öğrenim için farklı yollar gösterir. EducationUSA gibi kurumlar çok önemli çünkü öğrencilerin kendileri için doğru olan bir eğitim çözümü bulmalarına yardımcı oluyorlar. Her birey eşsizdir ve bu nedenle eğitim deneyimi de eşsiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'DE EĞİTİM ÖNEMLİ



Gabrielle Price, öğrencilerin neden ABD'de eğitim görmesi hakkında ise, "Dünyanın en iyi tanınan üniversitelerinden bazıları Amerika'da. Ama daha da önemlisi, Amerika'da yükseköğrenimin her öğrencinin gereksinimlerine göre uyarlanabilmesi ve EducationUSA gibi kurumlar çok önemli çünkü öğrencilerin kendileri için doğru olan bir eğitim çözümü bulmalarına yardımcı oluyorlar. Her birey eşsizdir ve bu nedenle eğitim deneyimi de eşsiz olmalıdır" diye konuştu.

"PRİCE'NİN ZİYARETİ BİZE GÜÇ VERDİ"



Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu ise "EducationUSA ile işbirliği yapmaktan onur duyuyoruz. EducationUSA Adana Ofisi direktörü Tuba Bada hocamızı da merkezimizi ekibi ile çok iyi yönettiği ve bölge öğrencilerimize önemli destek verdiği için tebrik ediyorum. Ataşe Gabrielle Price'in ziyareti ve EducationUSA Adana'yı çok önemsemesi bizlere moral ve güç verdi" dedi.