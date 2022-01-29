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Giriş Tarihi: 29.1.2022 14:15 Son Güncelleme: 29.1.2022 14:26

Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi: Bekir Bozdağ görevi devraldı

Adalet Bakanlığı’nda görev değişimi: Bekir Bozdağ görevi devraldı

Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül'den devraldı. Bekir Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük bir çabayı ortaya koyacağız." dedi.

Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül'den devraldı. Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, "Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce, Adalet Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül bakanımıza sevinçle emanet etmiştim. Şimdi değerli bakanım aynı emaneti yeniden bize devretmektedir." dedi.

"BÜYÜK BİR ÇABA ORTAYA KOYACAĞIZ"

Bekir Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük bir çabayı ortaya koyacağız." sözlerini kullandı.

Abdulhamit Gül de, "Bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Bozdağ'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi: Bekir Bozdağ görevi devraldı
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