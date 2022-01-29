AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Vatanını dert edinen gençler istiyoruz

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlen final maçına derneğin onursal üyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Kaymakam Alper Taş, Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ, Çevre ve şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Kültür ve Turizm il Müdürü Murat Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Ak Parti İl Başkanı Naim Makas, Ak Parti İlçe Başkanı Sadettin Arslan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Özkan, BBP ilçe Başkanı Bahattin Arslan, Yeniden Refah Partisi ilçe Başkanı Kadir Pehlivanoğlu, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Celil Tekin ve çok sayıda taraftar katıldı.

"DERDİYLE DERTLENEN, SEVİNCİYLE SEVİNEN"

Final Maçında konuşan Grup Başkanvekili Turan, "Merhum şairimiz Akif şöyle der: "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek , İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." Asım, hayali bir nesil değil aslında. İslam tarihine baktığımızda her görev düştüğünde, her ihtiyaç duyulduğunda sancak ve bayrağını ele alıp yürüyen bir gençliğin adıdır. Asım'ın nesli derken iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için tüm imkanları seferber eden bir gençlikten bahsediliyor. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif, milletin geleceği olan gençlerin de bu şuurda yetişmesini istemiştir. İşte bizde bu ülkenin derdiyle dertlenen sevinciyle sevinen, üreten, emek veren bir gençlik hayal ediyoruz" dedi.

"GENÇLERİMİZİ İLK 11 DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren dediği gibi gençleri yedek kulübesinde oturtan değil, her zaman ilk 11'de oynatan bir siyasi hareketiz." diyen Turan, "Kendine güvenen, aydınlık yarınları arayan, bilgili, tarih bilinci ve millet aidiyeti yüksek, medeniyet değerlerine bağlı, duruşuyla yerli, bakışıyla evrensel yetişmiş gençlerle ancak ülkemizi geleceğe taşıyabiliriz. İşte bu yüzden biz sizlerden çok umutluyuz" diye konuştu.

GENÇLERLE OYNADI

Final maçı Bülent Turan'ın başlama vuruşuyla başlarken maç sonunda gülen taraf Muradiye Spor oldu. Muradiye Spor'un sevincine eşlik eden Turan, yoğun tezahürat üstüne sahaya girip gençlerle davul zurna eşliğinde oynadı.

Muradiye Spor'un şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından Başkanvekili Turan, turnuvaya sponsorluk desteği veren Park 17 Yapı Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kuzu ve Queenida Honey Firması'nın sahibi Derya Demircan'a plaket taktim etti.