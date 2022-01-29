AK Partili üyenin mikrofonu kapatıldı

İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunlarının görüşüldüğü UKOME toplantısında 'siyasi şov' tartışması çıktı. Toplantıyı yöneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın siyasi mesajlar vermesi üzerine AK Parti Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir söz aldı. Çağlar'a "UKOME teknik konuların değerlendirildiği yerdir, siyasi şov arenası değildir" şeklinde tepki gösteren Özdemir, mikrofonu kapatılarak susturuldu. Toplantıda İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi 12'nci kez oy çokluğuyla reddedilirken, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine de yüzde 35 ile yüzde 36 oranlarında zam yapıldı.