Alanya’da kaportacı araçta infaz edildi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sanayide kaportacılık yapan Özkan Çakal(24) 2 kişiyle araca bindikten sonra Tosmur Mahallesinde bir benzin istasyonu önüne geldiklerinde araç içerisindeki şahıslarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu iddiaya göre araçta bulunan şahıslardan birisi belinden çıkardığı silahla Çakal'ı göğsünden vurdu. Şahıslar daha sonra vurdukları yaralı genci Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne götürerek araçtan atıp kaçtı. Çevredekiler tarafından fark edilen genç sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra doktorlarına tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özkan Çakal'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmaların ardından Özkan Çakal'ı vuran şahısları tespit etti. Ekipler şahısların adreslerine yaptığı operasyonla şahısları gözaltına aldı. Cinayeti işleyen şüphelilerin Emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.