Alanya’da kaportacının ölümüne sebep olan 2 kişi tutuklandı

Alanya İlçesinde sabah saatlerinde arkadaşları A.Y. ve İ.K'nın bulunduğu otomobile binen 24 yaşındaki Kaportacı Özkan Çakal, Tosmur Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde, trafik ışığında beklerken, A.Y'nin oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Arkadaşları tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çakal'ı A.Y. hastaneye bırakırken, İ.K. ise otomobille kaçtı. Hastanede yapılan kontrollerde Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Çakal'ı öldürdüğü öne sürülen A.Y. ile İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olayda kullanılan 2 av tüfeğini de otluk alana atılmış vaziyette buldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi mahkemece kasten Öldürme suçundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.