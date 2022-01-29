Bakan Karaismailoğlu Giresun’da konuştu: 10 milyar liralık yatırım yaptık

Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, Erdoğan'ın önderliğinde 20 yıl önce başlattıkları ulaşım ve iletişim seferberliğinin somut, hayatı kolaylaştıran, refahı artıran sonuçlarını görmek için bir arada olduklarını belirtti.

Giresun'un 20 yıl önceki durumuyla bugünkü durumu arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Hiç eğip bükmeden, yekten söyleyeyim. Giresun'un son 20 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptık. Uluslararası standartlarda yollar inşa ettik, dünyayı şehrimizin ayağına getirdik. En kaliteli, en güvenli yolları sizlerle buluşturduk. Artık her yer Giresun'a çok yakın." dedi.