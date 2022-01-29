Barış Pınarı FM’den, Soylu’ya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Genç Mikrofonları Projesi'yle 10 bölgede yayın yapan Gönül Radyosu çalışanlarını kabul etti. Bölgesel yayın yapan ve Gönül Radyolarına destek veren radyolar arasında yer alan Şanlurfa Barış Pınarı Fm radyosu yöneticileri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Madenli, radyonun Genel Yayın Müdürü Arif Faraç, metin yazarı İbrahim Halil Şeker'den oluşan heyet Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

35 kişiden oluşan radyoların yönetici, programcı ve teknik heyetinin yer aldığı ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gönül radyolarının yayınlarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Radyoları her fırsatta dinlediğini belirten Soylu, "Bütün radyolarımızı fırsat buldukça takip ediyorum, inşallah bölge ziyaretlerinde radyoları ziyaret edeceğim" dedi.

Ziyarette yer alan ve Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla kurularak Şanlıurfa İl geneli, Telabyad ve Resulayn'a yönelik Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce yayın yapan Barış Pınarı FM'i de takip ettiğini belirten Bakan Soylu, dinleyici kitlesiyle çok dilli yayında geniş bir yelpazeye sahip olan bölgenin sesi Barış Pınarı Fm'i yayınlarından dolayı tebrik etti, başarılar diledi.



Ziyaretin sonunda Barış Fm Genel Yayın Müdürü Arif Faraç, Bakan Soylu'ya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve dinleyicilerin teşekkür ve selamını ileterek Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce yayın yapan Barış Pınarı FM radyosu hakkında genel bilgi sundu. Barış Pınarı Fm ve diğer radyolara vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.