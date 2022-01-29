Haberler Gündem Haberleri Barışmak içi geldiler, kan döktüler
Giriş Tarihi: 29.1.2022 15:32

Barışmak içi geldiler, kan döktüler

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Barışmak içi geldiler, kan döktüler

Ağrı’nın Patnos ilçesinde aralarında husumet olan dayı ve yeğenler uzlaşmak için ilçe merkezinde bir kahvehanede bir araya geldi. Gruplar arasında tartışma başlayınca silahlar çekildi. 15 dakika süren çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dayı ve yeğenleri arasında bulunan husumetin sona ermesi için buluşan iki grup arasında çatışma çıktı. Bir kahvehanede başlayan görüşme konuşmanın sertleşmesi ile yerini kavgaya bıraktı. Silahların çekildiği kavgada yaklaşık 15 dakika boyunca iki grup birbirine açtı. Olayda çıkan çatışmada kahvehanede oturan ve olayla alakası olmayan İdris Özkaya yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ile hastaneye kaldırılan Özkaya, Patnos Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın taraflarından Reşat Bilici ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, çatışmaya katılanları gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Barışmak içi geldiler, kan döktüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA