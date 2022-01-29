Barışmak içi geldiler, kan döktüler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dayı ve yeğenleri arasında bulunan husumetin sona ermesi için buluşan iki grup arasında çatışma çıktı. Bir kahvehanede başlayan görüşme konuşmanın sertleşmesi ile yerini kavgaya bıraktı. Silahların çekildiği kavgada yaklaşık 15 dakika boyunca iki grup birbirine açtı. Olayda çıkan çatışmada kahvehanede oturan ve olayla alakası olmayan İdris Özkaya yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ile hastaneye kaldırılan Özkaya, Patnos Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın taraflarından Reşat Bilici ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, çatışmaya katılanları gözaltına aldı.