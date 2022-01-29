Başkan Erdoğan’dan Giresun’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Giresun'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaklaşık 3 yıldır gelemediğimiz Giresun'u özlemişiz. Şu anda gördüğüm manzaraya bakılırsa Giresun'da bizi özlemiş. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi eksiltmesin. Öncelikle sizlere 3 yıl önce geldiğimde verdiğiniz sözü tutarak AK Parti'yi yüzde 49 ile birinci çıkartmak suretiyle belediye hizmetinde bayrağını bize verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum.

"İLÇEMİZİ BİR YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE TEKRAR AYAĞA KALDIRDIK"

Biraz önce, Dereli'deydim. Biliyorsunuz 2020 Ağustos'unda meydana gelen sel felaketinde aralarında Dereli'nin de bulunduğu 7 ilçemizde can ve mal kayıpları yaşamıştık. En çok hasar da Dereli'de olmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından hemen Dereli'yi adeta yeni baştan inşa ettik. Bir daha belini doğrultamaz denilen bu ilçemizi bir yıl gibi kısa bir sürede tekrar ayağa kaldırdık. Zira biz söz verirsek yaparız. Laf değil iş üretiriz iş. Laf ola beri gele değil Dereli orada Giresun merkez burada.

"SEL OLDU GELDİK! BALIKÇIYA GİTMEDİK"

Açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Dereli'li kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı şekilde Dereli ile bitmedi. Bir de Doğankent var. Selin yıktığı ev ve iş yerlerini yeniden inşa ettik. Dereli'de yapılan işler bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme, kayıplarını telafi etmedeki kararlılığını gösterme açısından önemli bir örnektir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum sel felaketi oldu Bakan arkadaşlarım ben hep birlikte Doğankent'de Dereli'deydik balıkçıya gitmedik. Balıkçıya gitmedik, nereye gittik? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk, dertleriyle dertlendik. Birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Diğer yanda kar bora fırtına esiyor hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem de İstanbul'da. Öyle kar bora fırtına, sel, deprem olacak yok Bodrum'a git şuraya buraya git bizim kitabımızda o yok bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla.

İşte deprem felaketlerinde o yangın afetlerinde benim Bakan arkadaşlarım Antalya'daydı, Muğla'da, Kastamonu'da Bozkurt'ta Cumhurbaşkanı neredeydi O da onların yanındaydı. Sel afeti mi oldu bunu gidereceksin çünkü görevin bunu gerektiriyor.

Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz, Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet bunların üzerinde yükselteceğiz demiştik. Bunlar yetmez başka ulaşım dedik, enerji dedik, tarım dedik, dış politika dedik. Tüm bunlar üzerinde yükselen bir Türkiye'yi inşa ettik. Giresun bizden aldığı bu enerji ile şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum aynı sineji burada da var.

"ÜNİVERSİTESİ OLMAYAN İLİMİZ YOK"

Aşk öyle bir şeydir ki kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Biz sizi seviyoruz ve sizde yok oluyoruz. Bununla da kalmıyoruz hizmetlerimizle yatırımlarımızla sürekli eğitimde 76 üniversite ile başladık şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde 206 üniversitemiz var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Bizi bu dert yollara döktü. Biz Ferhat olduk siz Şirin. Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Ferhat olmak her kişinin karı değil. Ferhat Şirin ile işte bu yolculukta buluşuyor. Şimdi de bugün Giresun'da sizlerle buluştuk. Bu havada bu soğukta sizlerin sıcaklığı havayı da ısıtıyor. Yarın da Trabzon'dayız. Trabzon'da Trabzonlu hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Biz laf üretmiyoruz iş üretiyoruz.

20 yıllık dönemimize her türlü sınamayla karşılaştık. Bölgemizdeki ülkelerin önemli bir kısmı bu sınamaları geçemedi ve paramparça oldu. Şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi görüyorsunuz. Türkiye olarak bu karanlık dönemi devletimizin bütünlüğüne de milletimizin birliğine de halel getirmeden atlattık. Bu dönemde sıkıntılar çektik, bedeller ödedik. Terör çok can yaktı. Ama hamdolsun bölgesinde daha çok büyüyen bir devletimiz var. İstikrar var güven var. Bu istikarar ve güven Türkiye'yi güçlü ülkeler arasına yerleştirdi.

Şimdi de ekomimize saldırıyorlar. Batılı finans kuruluşları, ekonomil manipülasyonlarla ekonomimize darbe vurmaya kalktı.

Şimdi Gabar'da Bestler Deresi'nde nerede o teröristler. Hepsini gömüyoruz. Benim vatandaşım sokağa çıkamıyordu, artık çıkıyor. Biz bunların inine gireceğiz dediğimde bazıları dalga geçiyordu. CHP'nin başını çektiği bazı kesimler bu gavurların değirmenine su taşıdı. Ama başaramadılar, başaramayacaklar.

FAİZ AÇIKLAMASI

Faizi indireceğiz. Daha da indireceğiz. Enflasyon iniyor daha da inecek. Milletimden bu yolda bizimle beraber yürümelerini istiyorum. Yakında ekonomide bir başarıya imza atacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokamadan bize yediğimiz her lokma zehirdir.