CHP’li Seyit Torun’dan “İmamoğlu” itirafı: Hata yaptık

İstanbul'da kar esareti yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olmadığını iddia eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, günler sonra sessizliğini bozdu. Attığı tweetten dolayı pişmanlığını dile getirdi. O akşam İmamoğlu ile temasının olmadığını itiraf etti.
"HATA YAPTIK"
Seyit Torun, "Açıkçası biz akşama kadar bekledik. Akşamüstü sorduğumda hiçbir yalanlama da gelmediği için biz de yani baktık ki oldukça sosyal medyada kabul var, elbette ki biz belediye başkanımızın arkasındayız. Böyle bir şey olmuşsa da destekleriz dedik. Biz de tweet attık, hata yaptık. Hata olduğunu da ifade ediyoruz. Geç kalındı. Keşke daha erkenden bir açıklama yapılsaydı.
"EKREM BEY'İ VEYA YETKİLİLERİ ARAYIP SORMAMIZ LAZIMDI AMA..."
Sonuçta resmi bir yemeğin olduğunu, daha önceden planlanan bir yemeğin olduğunu ve bunun gerçekleştiği söylenseydi çok daha olumlu olurdu. Belki Ekrem Bey'i veya yetkilileri arayıp sormamız lazımdı ama gün boyu böyle bir bilgilendirme gelmeyince açıkçası biz de o konuda bir eksikliğimiz oldu" ifadelerini kullandı.