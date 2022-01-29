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Giriş Tarihi: 30.1.2022 03:23 Son Güncelleme: 30.1.2022 03:38

CHP’li Seyit Torun’dan “İmamoğlu” itirafı: Hata yaptık

CHP’li Seyit Torun’dan “İmamoğlu” itirafı: Hata yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesini CHP yönetiminden bile sakladığı ortaya çıkmıştı. Günler sonra sessizliğini bozan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan bu konuda itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. İmamoğlu’nun balıkçıda olmadığı yönündeki tweetinden dolayı pişmanlığını dile getiren Torun, o akşam İBB Başkanı ile temasa geçmediğini kabul etti.

İstanbul'da kar esareti yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olmadığını iddia eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, günler sonra sessizliğini bozdu. Attığı tweetten dolayı pişmanlığını dile getirdi. O akşam İmamoğlu ile temasının olmadığını itiraf etti.

"HATA YAPTIK"

Seyit Torun, "Açıkçası biz akşama kadar bekledik. Akşamüstü sorduğumda hiçbir yalanlama da gelmediği için biz de yani baktık ki oldukça sosyal medyada kabul var, elbette ki biz belediye başkanımızın arkasındayız. Böyle bir şey olmuşsa da destekleriz dedik. Biz de tweet attık, hata yaptık. Hata olduğunu da ifade ediyoruz. Geç kalındı. Keşke daha erkenden bir açıklama yapılsaydı.

"EKREM BEY'İ VEYA YETKİLİLERİ ARAYIP SORMAMIZ LAZIMDI AMA..."

Sonuçta resmi bir yemeğin olduğunu, daha önceden planlanan bir yemeğin olduğunu ve bunun gerçekleştiği söylenseydi çok daha olumlu olurdu. Belki Ekrem Bey'i veya yetkilileri arayıp sormamız lazımdı ama gün boyu böyle bir bilgilendirme gelmeyince açıkçası biz de o konuda bir eksikliğimiz oldu" ifadelerini kullandı.

CHP'DEKİ İLETİŞİM KRİZİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

CHP'li Torun'un katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar, İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesinden haberinin olmadığını da ortaya koydu. Partideki iletişim krizi bir kez daha gözler önüne serildi.

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CHP’li Seyit Torun’dan “İmamoğlu” itirafı: Hata yaptık
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