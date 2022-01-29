FETÖ’nün hukuk yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul
İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, FETÖ
'nün hukuk yapılanmasını titiz bir çalışmayla deşifre etti. FETÖ'nün 2013 yılı Adli-İdari Yargı Sınavı'na hazırlanmak üzere Hakim-Savcılık Çalışma Evleri olarak adlandırılan adresler oluşturduğu saptandı. Hukuk Fakültesi mezunu örgüt üyelerinin kendileriyle kariyer planlaması yapan sözde sorumlu örgüt yöneticileriyle görüştükten sonra söz konusu adreslere yerleştirildikleri belirlendi. Arnavutköy
, Bahçelievler
ve Maltepe
'deki adresler tespit edilince ekipler operasyona başladı. 2021'de örgütün Hakim- Savcılık Sınavı Çalışma Evleri'ne gerçekleştirilen seri operasyonların devamı niteliğindeki 4. dalga operasyonda 17'si avukat, 3'ü sivil 20 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. İstanbul, Van, Ankara, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep'te 18 şüpheli gözaltına alındı.