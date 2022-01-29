Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Fatih Altaylı'nın "Resmi Sitede FETÖ Reklamı" iddialarına yalanlama

Live in Türkiye sitesi, Başkanlığımızca Türkiye'de yaşayan veya yaşamayı düşünen tüm yabancıları, Türkiye'de yaşama dair pek çok konuda bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir sitedir. 21 Ocak 2022 tarihinde hizmete açılan siteye www.liveinturkiye.com adı ile erişim sağlanmaktadır. Dolayısıyla hâlihazırda erişime açık olan sitenin www.liveinturkey.gov.tr olduğu ve Sayın Fatih Altaylı'nın iddiaları üzerine sitenin kapatıldığı şeklindeki ifadeler tamamen gerçek dışıdır.

Sayın Fatih Altaylı'nın yazısında yer alan ifadelerin Google arama motoruna Live in Turkey yazıldığında listelenen sonuçlar arasında olduğu ve aşağıda görseli sunulan www.internations.org adlı sitenin Living in Turkey başlıklı bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bahse konu site ve içerik ile kurumumuza ait olan Live in Türkiye'nin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Kurumumuza ait olan barınma ile ilgili bilgilerin yer aldığı sitemizin ilgili bölümü aşağıda belirtilen şekilde olup, hiçbir gazete ve kişiye atıf yapılmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızdan da anlaşılacağı üzere söz konusu yazıda geçen ifadeler bühtan olup, Başkanlığımıza yönelik bu iftiranın acilen düzeltilmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."