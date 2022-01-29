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Giriş Tarihi: 29.1.2022 18:42

İBB büfelere ekmek göndermiyor

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İBB büfelere ekmek göndermiyor

İBB yönetimi Halk Ekmek büfeleri önünde vatandaşı kuyruğa mahkum etti. İBB yönetiminin ekmek üzerinden yürüttüğü algı ise çok geçmeden çöktü. Halk Ekmek’te üretim, dağıtım noktalarını ve sevkiyat sayısını düşürdüğü ortaya çıktı. Köşeye sıkışan yönetim, AK Parti döneminde yapımına başlanan yeni ekmek fabrikasında çalışmaların devam ettiğini belirterek, ekmek sevkiyatında bir sorun olmadığını iddia etti. Vatandaşın talebine göre ise üretim yapmadıklarını limitlerinin belli olduğunu belirtti. Büfe işletmecileri ise vatandaşın tepkisini göğüslemekten yorulunca büfelere ‘ekmek gelmiyor’ yazısı astı. Kağıthane’deki büfe işletmecisi de ‘akşam ekmeği gelmeyecek’ büfesine yapıştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Halk Ekmek üzerinden yapmak istediği algı oyunu bozuldu. AK Parti döneminde İBB iştiraki Halk Ekmek'in (İHE) 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğunun 2019 yılında 536 adet büfe ce 2 bin 409 zincir market ve bakkalarla ekmeği vatandaşa ulaştırırken, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından Halk Ekmek'in dağıtım noktası 910'a düşürüldüğü ortaya çıktı.

Dağıtım noktalarının ise 603'ünün büfe ve 307'sinin ise değişik noktalar olduğu açıklandı. Halk Ekmek'e vatandaşın ulaşımının daha kolay olması amacıyla İBB Meclisi 14 Ocak 2021'de 142 noktaya daha Halk Ekmek büfesi koymak için yetki verdi. Ancak İBB yönetimi sadece 62 büfeyi açabildi. Meclis ayrıca İstanbul'daki tüm bakkal ve marketlerde Halk Ekmek satışının yapılabilmesine olanak sağladı. Ancak İBB yönetimi meclisin verdiği yetkiyi yerine getirmedi.

SEVKİYAT YAPILMIYOR

Halk Ekmek'in AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımı ikiye indirmesiyle ve servis saatlerinde gerekli özeni göstermemesi, büfelerin istediği sayının çok altında ekmek dağıtan yönetim, vatandaşı kuyruğa mahkum etti.

Son olarak İstanbullu yoğun kar çilesinden kurtulduktan sonra Halk Ekmek üretim ve sevkiyatında da İBB yönetiminin yaşattığı sorun Kağıthane'de ortaya çıktı. Bir büfe işletmecisi, fabrikadan sevkiyat olmayacağı yönünde aldığı bilgiyi büfenin camına yapıştır. Ekmek almak için Halk Ekmek büfesine giden vatandaşlar, ekmek servisinin yapılmayacağını öğrenince şaşırdı.

ÜRETİM 1.5 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı, ancak yeni yönetiminin bu sayıyı 1 milyon 250 bine düşürdüğünü öğrenildi. İBB yönetimi daha sonra yapılan güncelleme ekmek üretim sayısının 1 milyon 500 bin adet olduğunu açıkladı.

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İBB büfelere ekmek göndermiyor
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