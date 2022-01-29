İBB Sözcüsü Murat Ongun’un tatili 2 Şubat’ta bitiyor





İŞTE O KORONOLOJİ

23 Ocak 2022: Meteoroloji, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin edildiği açıklandı.

23 Ocak 2022: İBB Sözcüsü Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte İsviçre'ye gitti.

24 Ocak 2022: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, bazı metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu.

ONGUN: "SICAK EVİNDE OTURUP TROLLÜK YAPANIN DEĞİL, SAHADA MÜCADELE EDENİN YANINDA OLMA ZAMANI"

24 Ocak 2022: İsviçre'de tatilde Murat Ongun, İstanbul'da yolların karla kapanmasına ilişkin açıklamada bulundu ve "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. (…) Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullandı.

25 Ocak 2022: Murat Ongun, "Yurtdışında mısın?" şeklindeki soruya cevap verdi ve "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" dedi.

29 Ocak 2022: Murat Ongun: "2 Şubat'ta döneceğim"