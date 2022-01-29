İSKİ kazdı kapatmadı! Sokaklar çukurla doldu

Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle açılan çukurlar, 20 gündür belediye ekiplerince kapatılmayınca sürücüler için kabusa döndü. Sürücüler, çukurlar nedeniyle araçlarının altlarının yola vurduğunu söyleyerek, belediyenin bir an önce harekete geçmesini istedi. Çukurlar nedeniyle iki aracın lastiği de patladı.

Başıbüyük yolu caddesi Hancıoğlu Caddesi üzerindeki çukurların kapatılması için Maltepe Belediyesi'ne haber verildi. Ancak çukurlar kapatılmadı. Belediye çalışmanın İSKİ tarafından yapıldığı için İBB sorumluluğunda olduğunu belirtti. İBB'ye yapılan yoğun şikayetlere her defasında kayıt oluşturuldu ancak çukurlar kapatılmadı. üÇukurlar nedeniyle yokuştan inen araçların altı yola vuruyor. Yukarı çıkmak isteyen araçlar ise sürücülerin çukurlar nedeniyle yavaşlamasıyla yolda kalıyor. Çukura düşen 2 aracın ise lastiği de patladı.

Mahalle sakinleri yaptığı açıklamalar da mevcut yolların hem yaya hem de sürücüler için tehlike arz ettiğini belirterek "20 günlük zamandan beri bu çukurlar, burada bir engel. Toz, toprak, çukur devam ediyor. Bu görüntüler bir yana hastamız olsa hızlı gitsek lastik patlıyor. Arabalar hasar alıyor. Bunlar hep tehlike. Alçak olan, yükü olan araba burada altını vuruyor" ifadelerini kullanarak belediye ekiplerinden bu konuda acil çözüm beklediklerini söyledi.